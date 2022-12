La société PUBEO SAS est née en décembre 2014 de l’expérience et du savoir-faire combinés de trois passionnés de marketing, de publicité et d’infographie. L’amitié a fait le reste pour créer une équipe soudée, dynamique qui met son savoir-faire au service de sa clientèle.

Implantée à Saint-James, dans le département de la Manche, avec le Mont-Saint-Michel en ligne d’horizon, PUBEO SAS commercialise des solutions publicitaires gonflables, uniques et innovantes, réalisées avec le plus grand soin dans le respect de vos contraintes et de vos souhaits. En collaborant avec les plus grandes entreprises françaises et étrangères, PUBEO SAS a su s’affirmer comme le spécialiste de la publicité gonflable 100 % personnalisée.

Que ce soit sur les ballons, dirigeables, montgolfières ou cubes, gonflés à l’hélium et à l’air, ou sur les structures auto-ventilées, arches, tentes ou colonnes publicitaires, l’impression à plat en quadri permet de réaliser chaque objet publicitaire que vous pouvez imaginer. Et même plus..

